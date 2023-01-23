Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/ruK8VxtFpV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 23, 2023

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."