Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KIZILELMA ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan yeni bir görüntü yayınlandı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter'dan KIZILELMA'nın ikinci test uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında "Bayraktar KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" sözlerine yer verdi.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun. ✈️????????
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. ✈️????????#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/m97VuJrsBh
Etiketler: Baykar KIZILELMA Savunma Sanayii Selçuk Bayraktar
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