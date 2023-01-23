Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına da değindi.

Bu provokatif eylemlere özellikle değinmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir. İsveçte'ki çirkin eylem Müslümanlar başta olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese hakarettir. Buna karşı durmak bizim için hem dini hem de milli bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’teki çirkin eylem en başta müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. pic.twitter.com/p9Kwx8C0Of — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 23, 2023

Erdoğan, Büyükelçiliğin önünde böyle bir kepazeliğe sebebiyet verenlerin, Türkiye'den NATO konusunda herhangi bir destek beklemeyeceğinin açık olduğunu vurguladı.

"Bize namussuzluk ve alçaklık yapana haddini bildiririz"

"Birileri bize namussuzluk ve alçaklık yaptığı zaman onlara haddini bildiririz" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, Müslümanların dini inancına saygı gösterecekseniz. Eğer göstermeyeceksiniz kusura bakmayın NATO'ya üyelik sürecinde bizden destek görmeyeceksiniz."