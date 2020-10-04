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Düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla gerçekleşti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Parolamız: TAM İSABET!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020
1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile Düşük Süratli Hedeflere Taarruz ve Koruma Görevi başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oKODKLO4Gi
Etiketler: milli savunma bakanlığı msbSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 17:27
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