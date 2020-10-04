Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Parolamız: TAM İSABET!



1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile Düşük Süratli Hedeflere Taarruz ve Koruma Görevi başarıyla icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oKODKLO4Gi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020