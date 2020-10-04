Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" bilgisini paylaştı.

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