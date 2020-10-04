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MSB: Yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusunda, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" bilgisini paylaştı.
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Etiketler: son dakika milli savunma bakanlığı Terörle Mücadele terör operasyonları FETÖ ile mücadeleSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 15:06
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