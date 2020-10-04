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Kılıçdaroğlu'ndan Ermenistan'a tepki: Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın sivilleri hedef alıp Azerbaycan'ın Gence kentine saldırmasına Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." dedi.
Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 14:18
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