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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın sivilleri hedef alıp Azerbaycan'ın Gence kentine saldırmasına tepki gösterdi.
Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur." dedi.
Masumların canına kasteden alçakça saldırıyı lanetleyen Oktay, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 4, 2020
Etiketler: cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 13:50
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