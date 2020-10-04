Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın sivilleri hedef alıp Azerbaycan'ın Gence kentine saldırmasına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur." dedi.

Masumların canına kasteden alçakça saldırıyı lanetleyen Oktay, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.