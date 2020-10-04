TBMM Başkanı Şentop: Gence'ye yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan'ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıya siyasilerden de tepkiler geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır."
Azerbaycan’ın tarihî Gence şehrine yapılan saldırı, Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 4, 2020
Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum.
Karabağ Azerbaycan’ındır.
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