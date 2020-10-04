Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıya siyasilerden de tepkiler geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneğidir. Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır."