Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ile Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Libya heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Planlama Bakanı Tahir El Cuheymi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salah Nemruş, Maliye Bakanı Faraj Abumtari ve Milli Güvenlik Danışmanı Taceddin Muhammed Rezzaki hazır bulundu.

İletişim Başkanlığından açıklama

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabulde Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade ettiği vurgulandı.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.