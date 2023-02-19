Türkiye'nin "uluslararası yardım" çağrısının ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma timleri arasında özel eğitimli köpeklerle gelen ekipler de bulunuyor.

Deprem bölgelerinde enkaz altlarında insanların giremeyeceği kadar dar ve tehlikeli bölgelerde yaşam belirtisi arayan özel eğitimli köpekler, arama kurtarma timlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan 388 özel eğitimli köpek, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynadı.

15 Şubat itibarıyla Almanya 5, Fransa 9, İspanya 11, İngiltere 10, İtalya 2, Meksika 2, İsveç 4, Rusya 8, El Salvador 3, Güney Afrika 10, Panama 2, Polonya 8, Singapur 4, ABD 6, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 20, Bosna Hersek 1, Çekya 8, Moğolistan 2, Çin 6, Hindistan 2, Katar 4, Arjantin 4, Avustralya 4, Brezilya 4, Portekiz 9, Endonezya 2, İsviçre 9, Kolombiya 8, Kosova 3, Libya 4, Romanya 6, Güney Kore 4 ve Ukrayna 2 özel eğitimli köpekle arama kurtarma çalışmasına destek verdi.

Ayrıca, görev süreleri dolan Macaristan'dan 13, Malta'dan 1, Almanya'dan 9, Avusturya'dan 9, Fransa'dan 8, İspanya'dan 13, İsrail'den 4, İsveç'ten 3, Japonya'dan 8, Rusya'dan 11, Yunanistan'dan 2, Bulgaristan'dan 1, Cezayir'den 6, Hollanda'dan 46, Meksika'dan 16, Polonya'dan 8, Tunus'tan 4, İngiltere'den 2, Hırvatistan'dan 7, İtalya'dan 5, Portekiz'den 4, Slovakya'dan 10, Suudi Arabistan'dan 6 ve Vietnam'dan 6 özel eğitimli köpek, ülkelerine geri döndü.

"Koku, sesten daha derine ulaştığı için zamandan tasarruf sağlıyor"

Meksika'dan 13 Şubat'ta Hatay'a gelen 23 kişilik arama kurtarma ekibine eşlik eden Tomasa ve Roca isimli 2 arama kurtarma köpeği, Antakya'daki çalışmalara destek sağladı.

Ekip üyelerinden Pablo Garcia, bu köpeklerin arama kurtarma çalışmalarındaki rolünü değerlendirdi.

Arama kurtarma köpeklerinin 1 ila 2 yıl eğitimden geçtiklerini belirten Garcia, bu kapsamda köpeklere giysi kalıntılarından iz sürme, insan kokusuyla diğer kokuları ayırt etme ve koruyucularıyla yaşamayı ve onlarla özel durumlarda başa çıkma gibi eğitimler verildiğini söyledi.

Garcia, afetlerdeki arama kurtarma faaliyetlerinde bu köpeklerin önemine işaret ederek "Bu köpekler önemli çünkü insanların yerini belirlemede bize yardım ediyorlar. Koku, sesten daha derine ulaştığı için zamandan tasarruf sağlıyor" dedi.

Meksika arama kurtarma köpeklerinin dünyadaki ününe işaret eden Garcia, "Meksika arama kurtarma köpekleri eğitimleri ve çalışmaları sebebiyle ünlüler. Ünlüler çünkü işin çoğunu onlar yapıyor, aslında biz sadece onlara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan Proteo adlı köpek, arama kurtarma çalışmaları sırasında rahatsızlanarak ölmüştü.

Meksika Savunma Bakanlığı, Proteo'nun hava koşulları ve ileri yaşından dolayı öldüğünü açıklamıştı.

Bandajlarla çalışmalara katılmıştı

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen 121 kişilik arama kurtarma ekibine 4 özel eğitimli arama kurtarma köpeği de eşlik etmişti.

Güney Kore arama kurtarma ekibinin beraberindeki 6 yaşındaki Tobaek, 4 yaşındaki Haetae ve 6 yaşındaki Tori isimli köpekler, kurtarma çalışmaları sırasında, çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarından yaralanmış; tedavileri, alandaki Güney Koreli ekipler tarafından yapılan köpekler, çalışmalara bandajlarla katılmaya devam etmişti.

Köpeklerin yaralarına rağmen arama kurtarma operasyonlarında yer alması, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Özel eğitimli köpekler deprem bölgelerinde Türk arama kurtarma ekiplerine de destek sağlarken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Arama Kurtarma (PAK) bünyesindeki canlı arama kurtarma köpekleri yalnızca Kahramanmaraş'ta 74 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.