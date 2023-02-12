Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Meksika’dan gelen kurtarma köpeği "Proteo" öldü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika’dan gelen ekibin kurtarma köpeği "Proteo" öldü.
Meksika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz.” denildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek için Meksika'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gelmişti.
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