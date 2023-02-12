İnsani yardımları organize eden Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, "Gençler Geleceğimiz" Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasının sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, söz konusu yardım kampanyası kapsamında son günlerde ülke genelinde toplanan yardımların Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine 5 kargo uçağıyla ulaştırıldı. İnsani yardımlar giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri içeriyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca 10 Özbek aşçı, depremlerden etkilenen bölgelerde günde 2 öğün yemek dağıtıyor.

Öte yandan, depremlerde yaşamını yitiren 3 Özbek vatandaşının naaşı uçakla Özbekistan'a ulaştırıldı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarda Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi yer alırken, kurdukları sahra hastanesinde 71 Özbek sağlık görevlisi görev yapıyor.​​​​​​​