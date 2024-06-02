Çok Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.06.2024 18:51

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da söyledi. 

"Kadınların ev ve iş arasında tercih yapmasını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti'nin çalışma kampı tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Pakistan'da on binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi
20:00
Meksika'da halk devlet başkanı seçimi için sandık başında
19:15
Mısır, İsrail çekilmeden Gazze'nin Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruyor
19:15
3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi: Yayın yasağı kaldırıldı
19:04
Trump, başkanlığı döneminde yasaklamaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı
18:52
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli öldü
Depremde zarar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyonun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Depremde zarar gören Gaziantep Kalesi'nde restorasyonun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
FOTO FOKUS
İrlandalı Milletvekili Thomas Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü
İrlandalı Milletvekili Thomas Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ