AK Parti'nin çalışma kampı tamamlandı

Seçim analizi, Meclis gündemi, dış politika…

Bakanlar sunum yaptı, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ak Partinin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısında gündem yoğundu.

Kızılcahamam'da AK Parti çalışma kampı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

İlk oturumda Genel Başkan yardımcıları seçim sonuçlarının analizine ilişkin bilgi verdi.

İl il seçim sonuçları değerlendirildi.

Meclis çalışmalarının ele alındığı bölümde Ak Parti grup başkanı Abdullah Güler, üzerinde çalışılan yasa tekliflerinin detaylarını anlattı.

İlk gün ekonomi, enerji ve tarım oturumları da yapıldı

Enflasyonla mücadele konusunda hazırlanan yol haritası değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı alanlarına ilişkin sunum yaptı.

Çalışma kampının ikinci gününde adalet güvenlik ve dış politika sunumları yapıldı kamp programında genel istişare ve değerlendirme toplantısı da vardı.

İkinci gün genel değerlendirme yapıldı

Son gün geniş katılımlı "Genel istişare ve değerlendirme toplantısı" gerçekleştirildi..

Ak Parti’nin Kızılcahamam çalışma kampı Erdoğan’ın toplantı sonrasında yaptığı konuşmayla sona erdi.

Temmuz ayının ilk haftasında AK Parti, belediye başkanlarının katılımıyla yine Kızılcahamam’da bir çalışma kampı daha yapacak.