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Gündem
AA 02.06.2024 14:05

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri devam edecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni anayasa görüşmeleri devam edecek

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek. Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

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