Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili, "Vefat eden insanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu ise işgal politikasını genişletti"

Gazze'deki katliam her zaman olduğu gibi gündemimizin en üst sırasında yer aldı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı, tehdit, küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu ise işgal politikasını genişletti. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması İsrail'in işgal politikalarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Gazze ve Filistin'de insanlığa dair tüm değerler testten geçmektedir. Ya bu testten geçeceğiz ya da kalbimiz bize daha ağır gelecek. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyorz, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasına destek veriyoruz.

"Her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık"

AK Parti döneminde önemli reformlar hayata geçirildi. Ülkemize ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. İstiyoruz ki oturalım, konuşalım el ele verelim, Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

"Terör bataklıklarını kurutacağız"

Ülkemizi terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduk. Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütleri eridikçe demokrasimiz serpilecek, bundan bütün Türkiye kazanacaktır.

"Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir"

Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreyi en etkin, en verimli ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım.

"Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız"

Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız. Ekonomide program neticesini almaya başladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Marjinal grupların eleştirileri pedagojik değil.

"Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz"

Biz bugünlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Kimse bizim önümüzü kesemez, kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Bunları yitirdiği zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz. Nice darbe girişimini, nice ihaneti, nice saldırıyı bu sayede aştık. Tüm teşkilat olarak yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak ve bizden beklentilerini dinleyerek geçireceğiz. Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Halkımızla aramıza duvarlar örmek, mesafe koymak yakışmaz. Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanın hizmetkarı olmak için çıktık. Eksiklerimizi tamamlayacağız, sorunlarımızı üstüne kararlılıkla gideceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, milletimizin sıkıntılarının çözüm adresi olacağız, saflarımızı sıklaştırarark tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz.