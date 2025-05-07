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TRT Haber 07.05.2025 08:02

Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadiyle" dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiğini belirtti. Ayrıca, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığının ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonda, 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 Milyar 111 Milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda ruhsatsız tüfek ile dijital materyal ele geçirildi.

"Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır"

Valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

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