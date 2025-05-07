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Gündem
TRT Haber 07.05.2025 06:17

Bakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Varşova’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. Gündemde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve kıta güvenliği konuları yer alacak.

Bakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Türkiye-AB ilişkileri açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO ve Avrupa Birliği arasında stratejik iş birliğine vurgu yapması bekleniyor.

Fidan'ın gündeminde terörle mücadele ve Avrupa’nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik girişimleri de olacak. Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenliğine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade edecek. Terörle mücadele eden Türkiye'nin ortak coğrafyayı koruduğunu vurgulayarak, ortaklara somut ve anlamlı destek beklentisini bir kez daha hatırlatacak.

Türkiye'nin beklentileri iletilecek

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve vize serbestisi gibi önceliklerinin de Avrupa Birliği tarafına aktarılması planlanıyor.

Toplantı marjında Bakan Fidan’ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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