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TRT Haber 06.05.2025 22:07

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir.

İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır.

Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.

Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir.

Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir."

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