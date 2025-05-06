Uluslararası Aile Forumu düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22-23 Mayıs tarihlerinde "Uluslararası Aile Forumu" düzenleyeceklerini duyurdu.

Ailenin, insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aile Yılı kapsamında attığımız güçlü adımları, şimdi uluslararası bir dayanışmaya dönüştürüyoruz.

'Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' temasıyla düzenleyeceğimiz Uluslararası Aile Forumu’nda, farklı ülkelerin deneyimlerini buluşturarak, aileyi güçlendirecek politika ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz."

Göktaş, foruma "https://iff.aile.gov.tr" adresinden kayıt yapılabileceğini kaydetti.