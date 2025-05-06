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TRT Haber 06.05.2025 16:43

Uluslararası Aile Forumu düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Uluslararası Aile Forumu düzenleyeceklerini açıkladı.

Uluslararası Aile Forumu düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22-23 Mayıs tarihlerinde "Uluslararası Aile Forumu" düzenleyeceklerini duyurdu.

Ailenin, insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aile Yılı kapsamında attığımız güçlü adımları, şimdi uluslararası bir dayanışmaya dönüştürüyoruz.

'Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' temasıyla düzenleyeceğimiz Uluslararası Aile Forumu’nda, farklı ülkelerin deneyimlerini buluşturarak, aileyi güçlendirecek politika ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz."

Göktaş, foruma "https://iff.aile.gov.tr" adresinden kayıt yapılabileceğini kaydetti.

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yılı Mahinur Özdemir Göktaş
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