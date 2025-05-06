Mersin'de zehir tacirlerine operasyon: Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 operasyon düzenlendiğini belirtti.

2 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda, 24 paket halinde 28 kilogram kokain, 680 litre sıvı metamfetamin ve 3,5 kilogram kristal halde metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır"

Başarılı operasyonlar dolayısıyla Mersin Valisi'ni, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis teşkilatını tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.