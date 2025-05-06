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Ekonomi
TRT Haber 06.05.2025 14:02

23 yılda 740 kilometrelik 430 yeni tünel inşa edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettiklerini söyleyerek, "Toplam tünel sayımız 513’e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı” bilgisini verdi.

23 yılda 740 kilometrelik 430 yeni tünel inşa edildi
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilen tünel projeleri hakkında açıklama yaptı.

Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 83 adet tünel olduğunu ve bunların toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu belirterek "23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513’e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul’dan Kayseri’ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu" dedi.

23 yılda 740 kilometrelik 430 yeni tünel inşa edildi

"Dünyada ilkleri başardık"

Tünellerle; vadileri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. Zigana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli oldu. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri."

Bakan Uraloğlu, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Cankurtaran ve Sabuncubeli gibi tüneller ile ulaşımı kolaylaştırdıklarına, daha güvenli hale getirdiklerine ve bölgedeki trafik akışını hızlandırarak ekonomik faaliyetlerin önünü açtıklarına da dikkati çekti. 

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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