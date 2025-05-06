Türkiye'de toplam 485 diri fay segmenti bulunuyor

AFAD'ın sosyal medya hesabından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu haritanın Ocak 2019'da yürürlüğe girdiği, üniversiteler ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlandığı belirtildi.

Haritanın bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösterdiğine değinilen açıklamada, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir." bilgisine yer verildi.

Haritaya "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, şunları dile getirdi:

"Türkiye Deprem Tehlike Haritası 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Bu harita çok paydaşlı bir yaklaşımla 7 üniversite ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın en önemli altlığını MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası oluşturmaktadır. Bu haritanın yanı sıra Tarihsel ve Aletsel Dönem Deprem Katalogları da kullanılmaktadır. Türkiye Diri Fay Haritası, MTA tarafından en son 2013 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre ülkemizde toplam 485 diri fay segmenti bulunmaktadır. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları da güncellenmektedir."

Videoda, geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösteriminin ardından konuşan Deprem Daire Başkanı Akgün, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir." bilgisini paylaştı.

Akgün, 1996-2019 yılları arasında kullanılan bir önceki haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak, 1 ila 5 arasında farklı derecelere ayrıldığını, şu an yürürlükte olan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ise "deprem bölgesi" kavramının ortadan kalktığını ve bunun yerine noktasal bazlı en büyük yer ivmesi değerleri verildiğini anlattı.

Deprem Tehlike Haritası'na nasıl ulaşılır?

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na "https://tdth.afad.gov.tr/" internet adresinden yapılan yönlendirmeyle e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılabildiğini aktardı.

Köksal, "Haritada verilen değerler yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermemektedir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası başta depreme dayanıklı bina tasarımında olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir." ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisi Özçelik ise Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ivme değerlerinin büyüklüklerine göre renklendirildiğini, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini anlattı.