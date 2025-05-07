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Gündem
AA 07.05.2025 00:49

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Hindistan Pakistan'a füze saldırısı düzenledi
Hindistan Pakistan'a füze saldırısı düzenledi

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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