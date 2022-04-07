Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyü yakınlarında heyelan oluştu. Sarıkamış ile Kars arası demir yolu ulaşıma kapandı.

Kars’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla bölgedeki kar tabakası aniden eridi. Kars çayının debisinin yükselmesiyle tarım arazileri, ev ve ahırlar su altında kaldı. Doğu Ekspresi ve yük treni seferleri aksadı.https://t.co/tu3SwWwCmW pic.twitter.com/yRqK8aESZe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2022

Sarıkamış'tan Kars yönüne giden bir yük treni ile Doğu Ekspresi treni de ilerleyemedi. Doğu Ekspresi'ndeki yolcular, otobüslerle Kars'a ulaştırıldı.

Raylar su altında kaldı



Kentte ayrıca, Kars ile Akyaka ilçesi arasındaki raylar da eriyen karlar nedeniyle kısmen su altında kaldı. Kars-Akyaka arasındaki tren seferlerinde ise aksama yaşanmadı.

Karın aniden erimesiyle oluşan su taşkınları kara yollarına da zarar verdi. Bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.