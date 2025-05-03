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Gündem
AA 03.05.2025 13:02

Doğu Akdeniz'de deniz trafiği yerli sistemle izlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye arasında tüm deniz trafiğinin izlenebileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'de deniz trafiği yerli sistemle izlenecek

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu projeye ilişkin bilgi verdi.

KKTC'de kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, proje kapsamında KKTC'de üç farklı yerde bulunacak gemi trafik gözetleme istasyonlarına dair inşaat ve altyapı çalışmalarına başlandığını ifade etti.

"Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacağız"

Uraloğlu, anılan projeyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağına dikkati çekerek "Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Proje kapsamında tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de deniz trafiği yerli sistemle izlenecek

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ve Gazimağusa'da bir GTH Merkezi'nin kurulacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan otomatik tanımlama sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezi'nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."

Uraloğlu, inşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan TGİ'lerin GTH'nin ana bileşenlerinden olduğuna ve radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğine dikkati çekerek "Bu sayede GTH kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem KKTC'de kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin GTH Merkezi'ne iletilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, sistemin çalışma prensiplerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Yerli ve Milli Teknolojiler
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