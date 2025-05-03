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Gündem
AA 03.05.2025 12:57

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk-Çeşme arasındaki 7. etabı başladı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı başladı
[Fotograf: AA]

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan,Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabının startı İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kent'te 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

Startı Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

TUR 2025'in 7. etabında genel klasman lideri XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi.

Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset giyerek başladı.

Sporcular, TUR 2025'in 6. etabında 144.2 kilometre pedal çevirecek ve etap Çeşme'de tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

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