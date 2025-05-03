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Gündem
TRT Haber 03.05.2025 11:10

İletişim Başkanı Altun'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün hizmete açılacak olan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, KKTC ile omuz omuza, güçlü devlet anlayışı ve ortak gelecek vizyonuyla emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.

"Kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacak"

"Sağlam Devlet, Saygın Gelecek" şiarıyla atılan her adımın, iki ülke arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı daha da perçinlediğini ve geleceğe daha güvenle bakılmasını sağladığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ tarafından inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki devlet arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacaktır. Bu büyük eserin, Kıbrıs davamız ve Kıbrıslı kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek

Altun, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirterek, "Bu duygularla Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun KKTC
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