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Gündem
TRT Haber 03.05.2025 08:18

Bakan Yerlikaya: Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta trafikte tehlikeli manevralar yaparak öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan iki okul servisi şoförünün yakalandığını ve haklarında yaptırımlar uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanan O.S. ve M.E.T. isimli iki okul servisi sürücüsünün, İçişleri Bakanlığı'nın "Sanal Trafik Devriyeleri" tarafından tespit edildiğini belirten Yerlikaya, sürücülerin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu sorumsuz sürücülerin sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca toplam 44 bin 232 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

 

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