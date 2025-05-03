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Gündem
TRT Haber 03.05.2025 00:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Erdoğan; Lefkoşa'da mevkidaşı Ersin Tatar ile görüşecek, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'ye gidecek

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyecek. Ada'da iki devletli çözüm vizyonuna ilişkin mesajlarını Lefkoşa'dan verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 9 aylık bir aylık aranın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Erdoğan, mevkidaşı Ersin Tatar ile bir araya gelecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lefkoşa ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşmede Kıbrıs davasının ele alınacağını belirtti. Ayrıca liderlerin ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri de değerlendireceğini ifade etti.

Erdoğan TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa ziyareti kapsamında TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST'e de katılacak. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlere hitap edecek.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verecek.

Erdoğan, yapımı tamamlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve millet bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak.

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