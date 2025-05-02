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Gündem
AA 02.05.2025 21:34

İstanbul'da terör operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 12'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 7 zanlı hakkında ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü içerisinde 17, MLKP terör örgütünde 3 ve TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 1 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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