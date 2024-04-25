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Gündem
TRT Haber 25.04.2024 11:59

DMM: Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı iddiaları manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı iddialarını yalanlayarak, uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve ehliyetini yenileyemeyeceği iddiasının manipülasyon içerdiğini açıkladı.

DMM: Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı iddiaları manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

DMM, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğini hatırlattı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı  veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

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