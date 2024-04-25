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Gündem
TRT Haber 25.04.2024 11:26

Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele operasyonlarına yönelik son veriler paylaşıldı.

Terörle mücadelesini, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun baskıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada 54 teröristi etkisiz hale getirdi.

1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirildi.

Kararlı operasyonlar sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha 21 Nisan’da Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 769'a, hududu geçmeden engellenen kişi sayısı da 48 bin 596'ya yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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