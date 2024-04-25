7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde "Bozdoğan-29" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında ise DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan 718'i tutuklandı, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."