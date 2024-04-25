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TRT Haber 25.04.2024 11:34

TCG Anadolu ilk kez NATO tatbikatında

NATO'nun Arnavutluk'ta gerçekleştireceği NEPTUNE STRIKE tatbikatına TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacak.

TCG Anadolu ilk kez NATO tatbikatında

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlere ilişkin gelişmeler de ele alındı.

Bu kapsamda, NATO'nun, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE faaliyeti ve 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Mayın Harekâtına yönelik eğitimler kapsamında İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları gerçekleştireceği belirtildi.

NEPTUNE STRIKE faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacak.

Anadolu Görev Grubu'nda, TCG Anadolu, TCG Salihreis, TCG Büyükada, 2 AH-1W taarruz helikopteri, 2 SH-70 genel maksat helikopteri, 1 bölük çıkarma timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak.

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