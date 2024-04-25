TCG Anadolu ilk kez NATO tatbikatında

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlere ilişkin gelişmeler de ele alındı.
Bu kapsamda, NATO'nun, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE faaliyeti ve 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Mayın Harekâtına yönelik eğitimler kapsamında İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları gerçekleştireceği belirtildi.
NEPTUNE STRIKE faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacak.
Anadolu Görev Grubu'nda, TCG Anadolu, TCG Salihreis, TCG Büyükada, 2 AH-1W taarruz helikopteri, 2 SH-70 genel maksat helikopteri, 1 bölük çıkarma timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak.