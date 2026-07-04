Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık şebekesine yönelik düğmeye basıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

MASAK tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar lira tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Suç örgütünün, elde ettiği haksız kazançla devasa bir mali hacme ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında deşifre edilen suç yöntemlerine göre, şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşu yapılanmalarını birer paravan olarak kullandıkları saptandı.

Örgüt üyelerinin vatandaşlara, devlet kurumlarında işe yerleştirme sözü, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, trafik cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmi işlemleri kolaylaştırma vaatlerle yaklaştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, şehirlerin huzurunu bozan ve vatandaşların mağduriyetine neden olan organize suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Açıklamada, operasyonu başarıyla yürüten kahraman jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı personeli tebrik edildi.