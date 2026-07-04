Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.07.2026 12:42

Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Kamu kurumlarının adını ve nüfuzunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık şebekesine yönelik düğmeye basıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 27 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyar liralık para trafiği deşifre edildi

MASAK tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar lira tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Suç örgütünün, elde ettiği haksız kazançla devasa bir mali hacme ulaştığı belirlendi. Operasyon kapsamında deşifre edilen suç yöntemlerine göre, şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşu yapılanmalarını birer paravan olarak kullandıkları saptandı.

Örgüt üyelerinin vatandaşlara, devlet kurumlarında işe yerleştirme sözü, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, trafik cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmi işlemleri kolaylaştırma vaatlerle yaklaştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, şehirlerin huzurunu bozan ve vatandaşların mağduriyetine neden olan organize suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Açıklamada, operasyonu başarıyla yürüten kahraman jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılığı personeli tebrik edildi.

ETİKETLER
Suç Örgütü MASAK
Sıradaki Haber
"Allies in Ankara" programı NATO Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Yargıtay, "pislik" sözcüğünü hakaret saymadı
12:34
Yılın ilk yarısında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya bırakıldı
12:40
"Allies in Ankara" programı NATO Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenecek
12:28
Türkiye ile AB arasında kesintisiz e-ticaret için yeni adım
12:23
İŞKUR'da sanal danışman dönemi başlıyor
12:25
Bakan Işıkhan: Üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açmaya devam edeceğiz
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ