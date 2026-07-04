14 ilde siber suç operasyonu: 306 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; siber suçlarla mücadele kapsamında dev bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 gün içinde düzenlenen operasyonlar; Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale olmak üzere 14 il merkezli olarak yürütüldü.

Çok sayıda suç unsuru tespit edildi

Operasyonlar kapsamında yakalanan 306 şüphelinin siber ortamda gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler detaylıca saptandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin; Çevrim içi ortamda çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, POS cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaparak para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden; "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli" gibi temaları kullanarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

18 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 306 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonlarda emeği geçen emniyet güçlerini ve ilgili kurumları tebrik etti.