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TRT Haber 04.07.2026 09:38

Memur ve emekli zamları netleşti: İşte yeni rakamlar ve ödeme takvimi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı ise 23 bin lirayı aştı.

Memur ve emekli zamları netleşti: İşte yeni rakamlar ve ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin kümülatif enflasyon rakamları tamamlandı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artmasıyla, maaş zamlarının hesaplanmasında temel teşkil eden veri seti netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yansıyacak artış oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Söz konusu grup, doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

Memur ve memur emeklisi

Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak gerçekleşti.

En düşük emekli aylığı için kanun teklifi Meclis'te

Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17,76'lık artış yansıtılması kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

Ödeme takvimi

Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, artışlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecekler.

Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak.

Açıklanan bu veriler ve Meclis'e sunulan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca vatandaşın temmuz ayı itibarıyla yeni gelir tablosu şekillenmiş oldu.

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