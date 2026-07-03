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Gündem
AA 03.07.2026 22:35

U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalde

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalde
[Fotograf: AA]

Millilerimiz, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Millilerimiz organizasyonun yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Genç millilerimiz, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve başa baş geçen ilk periyodu Fransa, 24-21 önde tamamladı.

Darius Karutasu ve Ömer Kutluay ikilisiyle 18 sayı bulduğu ikinci çeyrekte daha üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 35-41. Fransa, bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Fransa, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 70-68 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. 37'nci dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve önemli bir geri dönüşe imza atan Türkiye, Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği sayılarla maçı 94-87 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

U17 Erkek Basketbol Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalde

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli oyuncular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı takip etti.

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Basketbol Dünya Kupası Fransa
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