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Dünya
CNN International 18.08.2026 06:43

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 40 milyon dolara satıldı

Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli Luce'un özel tasarımı, açık artırmada 40 milyon dolara satılarak şimdiye kadar satılan en pahalı yeni otomobil rekorunu kırdı.

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 40 milyon dolara satıldı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisinin "Chassis 0" adını verdiği özel üretim modeli, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Monterey Otomobil Haftası kapsamında gerçekleştirilen yardım hayır artırmasında alıcı buldu.

Müzayede evi RM Sotheby's, aracın başlangıçta tahmin edilen 1,1 milyon dolar değerinin 36 katına satıldığını duyurdu.

İtalyanca "ışık" anlamına gelen Luce, mayıs ayında tanıtıldığında Ferrari'nin alışılagelmiş keskin hatlarından farklı olan baloncuk formundaki tasarımı nedeniyle bazı hayranların tepkisini çekmiş, tanıtımın ardından şirketin Milano borsasındaki hisseleri yüzde 8'den fazla değer kaybetmişti.

Ferrari USA tarafından yapılan açıklamada, elde edilen tüm gelirin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ferrari Vakfına aktarılacağı bildirildi.

Dört tekerleğinin her birinde ayrı bir elektrikli motor bulunan "Chassis 0", ışık açısına göre yeşilden mor renge dönen özel bir sedefli dış kaplamaya ve Perla Le Mans metalik deri iç tasarıma sahip. Aracın, Maranello'daki fabrikada tamamlandıktan sonra 2027 yılının ilk çeyreğinde ismi açıklanmayan sahibine teslim edileceği belirtildi.

Mayıs ayında tanıtılan ve 550 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulan standart Luce modellerinin teslimatlarının ise 2026 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

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