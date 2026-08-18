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Dünya
CNN International 18.08.2026 06:40

İnşaat işçileri şantiyede 40 altın külçe ile 4 bin altın sikke buldu

Belçika'da restorasyon çalışması yürüten 8 işçi, bir binanın temelinde yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın külçe ve madeni para buldu.

İnşaat işçileri şantiyede 40 altın külçe ile 4 bin altın sikke buldu

Başkent Brüksel'in kuzeybatısında yer alan Dendermonde kentindeki eski bir bira fabrikasının temelinde yapılan kazıda yaklaşık 40 altın külçe ile 4 bin altın sikke ortaya çıkarıldı.

Yapıdaki restorasyon sırasında altınları fark eden yarı zamanlı inşaat işçisi ve öğrenci Kobe Phillips, ilk etapta nesneleri 1 euro sanarak sırayla dizildiğini düşündüklerini, kazma çekicinde küçük bir altın külçenin belirmesiyle durumu fark ettiklerini söyledi.

İnşaat işçileri şantiyede 40 altın külçe ile 4 bin altın sikke buldu

İşçilerin durumu mülk sahibine bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Doğu Flandre Savcılığı, yüksek maddi değer nedeniyle altınların muhafaza altına alındığını ve güvenli bir konumda saklandığını duyurdu.

Dendermonde Emniyet Müdürü Patrick Feys, altın külçelerin bazılarında 1960'lı yıllara ait damgalar bulunduğunu, sikkeler üzerinde ise farklı hükümdar figürleri ile tarihlere yer verildiğini aktardı.

Keşfin ardından altınlar üzerinde hak iddia eden kişilerin ortaya çıktığı bildirildi. Kendilerini eski mülk sahiplerinin mirasçısı olarak tanıtan bazı kişilerin çeşitli belgelerle polise başvurduğu ifade edildi. Altınların kaynağına ve adli bir boyutunun bulunup bulunmadığına ilişkin polis incelemesi sürüyor.

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Altın Belçika İnşaat Sektörü
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