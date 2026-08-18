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Dünya
BBC 18.08.2026 06:25

ABD-İran geriliminde son durum: Tahran taarruz konumuna geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir barış anlaşmasına varılması konusunda şüphelerini dile getirirken, Tahran yönetimi yeni bir askeri tehditte bulundu. Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın gerekli gördüğü şartları içeren bir anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti.

ABD-İran geriliminde son durum: Tahran taarruz konumuna geçiyor

İranlı yetkililer, ABD ile devam eden savaşın kalıcı bir şekilde sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin tıkanması üzerine askeri tutumlarını savunma konumundan tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hürmüz Boğazı ve bölge genelinde gerilimin tırmanmasına hazır olunduğunu belirterek, diplomasinin başarısız olması halinde ABD deniz ablukasını kırmak amacıyla zamanında ve hassas bir askeri saldırı düzenleneceğini aktardı.

Washington tarafı bu açıklamalara henüz resmi bir yanıt vermedi; ancak Trump, Fox News'e verdiği telefon röportajında İran'ın beyaz bayrak çekip teslim olması gerektiğini söyledi.

Trump, çatışmalar nedeniyle deniz trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı konusunda Umman'ı da hedef almış ve müdahale etmesi halinde bu ülkeyi vurmakla tehdit etmişti.

Tahran ile Maskat arasında Hürmüz mutabakatı

Açıklamalar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin Umman ile bir koridor haritası üzerinde anlaştığını duyurmasının ardından geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghai, iki ülkenin geçiş güzergahları üzerinde uzlaşıya vardığını belirterek nihai metin üzerindeki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Plan kapsamında gemilerin İran tarafına yakın güzergahtan giriş yapıp Umman tarafındaki rotadan çıkış yapması öngörülüyor.

Ancak Baghai, bu ikili anlaşmanın tek başına stratejik su yolunda güvenliği tam olarak sağlamayacağını, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin askeri tehditleri ile limanlara uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Gerilimin tırmandığı bu dönemde İran ordusu başkomutanının ABD askerlerinin başına 30 bin dolar ödül koyduğu da öne sürüldü.

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ABD Hürmüz Boğazı İran
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