Norveç Kralı hastaneye kaldırıldı

Nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi tedavisi gören Kral Harald'ın yokluğunda, Veliaht Prens Haakon vekalet edecek. Prens Haakon, babasının hastalık izni boyunca kraliyet görevlerini üstlenecek.

Saray yetkilileri, Nisan 2024'te yaptığı açıklamada Kral Harald'ın ilerleyen yaşı sebebiyle resmi programlarını kalıcı olarak azaltacağını duyurmuştu.

1991 yılının ocak ayından bu yana tahtta bulunan ve Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından biri olan Kral Harald, tahttan çekilmeyi kesin bir dille reddediyor.

Kral Harald, şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında enfeksiyon ve sıvı kaybı nedeniyle, 2024 yılında ise Malezya tatili sırasında rahatsızlanarak kalp pili takılması amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Saray, Kraliçe Sonja'nın da bu yılın mayıs ayında kalp sorunları nedeniyle tetkik ve gözlem amacıyla hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Kraliyet ailesindeki skandallar

Kraliyet ailesindeki sağlık sorunları, Norveç Sarayı için çalkantılı bir dönemin ardından geldi. Veliaht Prens Haakon'ın eşi Veliaht Prenses Mette-Marit, mart ayında ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile hiç tanışmamış olmayı dilediğini söyledi.

Prenses Mette-Marit, 2011 ile 2014 yılları arasında Epstein ile yüzlerce e-posta alışverişinde bulunduğunu ve onun Florida'daki evinde kaldığını belirterek arka planını daha dikkatli incelemediği için sorumluluk aldığını ifade etti.

Bu açıklamadan üç ay sonra, haziran ayında, Prenses Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby, iki ayrı tecavüz suçlamasından suçlu bulundu ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.