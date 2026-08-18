Sunday Times gazetesinin haberine göre Ukrayna güçleri, derin darbe harekatı kapsamında iki İngiliz firması tarafından imal edilen insansız hava araçlarını kullandı.

Kiev yönetimi, bu yıl Rusya içindeki operasyonlarını artırarak askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ayrıca Rusya'nın en büyük çevrim içi perakendecisi Wildberries'e ait dev depolar da hedef alındı. Milyarlarca sterlin değerindeki malın yanmasına yol açan bu saldırılar, savaşın etkilerini Rus kamuoyuna doğrudan hissettirdi ve ülkedeki ekonomik hasarı artırdı.

Londra bunun bedelini ödeyecek

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, haberlerin Londra'nın Ukrayna krizini tırmandırma yolunu seçtiğini doğruladığı belirtildi. Londra'nın "vekalet yoluyla Rusya'yı sınırlandırmaya ve maksimum zarar vermeye çalıştığı" öne sürüldü.

Açıklamada, "Londra'nın eylemleri kaçınılmaz olarak hesabının verileceği sonuçlar doğuracaktır. Çatışmaya katılımı derinleştikçe ve Kiev'in terör mekanizmasına desteği arttıkça ödeyeceği bedel de o kadar yüksek olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise İngiltere'nin Ukrayna ile omuz omuza durduğunu belirterek, "İngiltere, Ukrayna'nın Putin'in yasa dışı işgaline karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlama konusunda kararlıdır. Rusya, bu hükümetin Rus saldırganlığına karşı durma iradesinden şüphe duymamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın uzun menzilli İHA stratejisinin, Moskova'nın savaş gelirlerini kesmeyi ve Rus vatandaşlarına işgalin etkilerini hissettirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Çatışma izleme örgütü Acled verilerine göre Kiev, temmuz ayında ocak ayına kıyasla üç kat daha fazla uzun menzilli saldırı düzenledi. Rusya içindeki hedeflerin sürekli vurulması, Rus ordusunun hava savunma sistemlerini daha geniş bir alana yaymak zorunda kalmasına yol açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Rus bölgesi, Karadeniz, Azak Denizi ve Kırım üzerinde Ukrayna'ya ait 598 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.