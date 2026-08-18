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Dünya
CNN International 18.08.2026 06:46

Büyük albüm çıkış günlerinde trafik kazası ölümleri artıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, dünyaca ünlü müzisyenlerin albüm çıkardığı günlerde ölümlü trafik kazalarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Büyük albüm çıkış günlerinde trafik kazası ölümleri artıyor

Harvard Tıp Fakültesi ve Mass General Brigham araştırmacılarından Dr. Vishal Patel'in liderliğinde yürütülen ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, popüler albümlerin dijital platformlarda yayına girdiği günlerde trafik kazalarındaki ölüm oranı normal günlere kıyasla yüzde 15 artış gösteriyor.

Araştırmada, 2017-2022 yılları arasında tek bir günde en çok dinlenen 10 albümün çıkış tarihleri ile ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin verileri incelendi.

Taylor Swift, Drake, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar ve Kanye West gibi isimlerin albüm çıktığı günlerde, albüm öncesi ve sonrası 10 günlük dönemlere kıyasla günlük ortalama ölümlü kaza sayısının 121'den 139'a yükseldiği tespit edildi.

Sürücü dikkatindeki dağılma öne çıkıyor

Araştırmayı yöneten Dr. Patel, kendisinin de araç kullanırken yeni bir albüm aradığı sırada şeridinden kaydığını fark etmesi üzerine bu konuyu incelemeye karar verdiğini aktardı.

Araştırmacılar, dev albüm çıkışlarının milyonlarca insanın aynı anda telefonlarına yöneldiği nadir anlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Elde edilen bulgular, kazalardaki artışın alkol kullanımından ziyade doğrudan araç sürerken telefonla ilgilenmekten kaynaklandığını gösteriyor.

Ölümlü kaza artışının büyük bölümü araçta tek başına olan sürücüler arasında görülürken, artışın alkollü sürücülere kıyasla ayık sürücülerde daha belirgin olduğu saptandı.

Kazaların gece saatlerinde veya kutlama partilerinin olduğu zamanlarda yoğunlaşmadığı, genç sürücülerdeki ölüm oranının ise yaşlı sürücülere kıyasla daha yüksek gerçekleştiği belirlendi.

Uzmanlar, araç kullanırken dokunmatik ekranlar veya akıllı telefonlar üzerinden şarkı aramanın ve müzik listelerini değiştirmenin ciddi bir sürüş riski yarattığını belirterek, sürücülerin yola çıkmadan önce müzik seçimlerini tamamlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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