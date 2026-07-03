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Gündem
TRT Haber 03.07.2026 21:52

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Belediye başkan vekili seçimi 10 Temmuz'da yapılacak

İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, "Valiliğimizce 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre belediye başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi.

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