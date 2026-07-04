Bunaltıcı sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında değişim yaşanacak; batı bölgelerde sıcaklıklar birkaç derece düşerken, kuzey ve iç kesimlerde yağışlı sistem etkisini gösterecek.

Hafta sonu, yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle İstanbul’un batısı, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güney kesimlerde ise güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün Akdeniz üzerinden esen güney yönlü rüzgarların, pazar günü ise Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli rüzgarların saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta ortasında yağış Karadeniz kıyılarına çekiliyor

Pazartesi gününden itibaren yağışların Marmara’nın doğusu ve Karadeniz sahil şeridinde yoğunlaşacağı öngörülüyor. Salı ve çarşamba günleri Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak geçişleri devam ederken; İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Cuma günü yurt genelinde az bulutlu hava hakim

Haftanın son iş günü olan cuma günü itibarıyla yağışlı sistemin yurdu büyük oranda terk etmesi bekleniyor. Sadece Artvin ve Ardahan çevrelerinde hafif yağış geçişleri görülürken, ülkenin geri kalanında sıcak ve güneşli hava etkisini hissettirecek.

Üç büyük ilde beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji verilerine göre, hafta boyunca üç büyük ildeki sıcaklık değerleri şu şekilde seyredecek; Ankara'da bugün 31 derece olan sıcaklığın, hafta ortasında 28-29 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Haftaya 29-30 derece bandında başlayacak olan megakentte, yağışla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı İzmir'de sıcaklıklar 34-35 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, özellikle hafta sonu Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ile kuzey kesimlerdeki ani sağanak yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını hatırlattı.