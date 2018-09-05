Diyanet 9 bin 500 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yıl sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacağını duyurdu.

TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Erbaş, sınavın Aralık ayında yapılacağını söyledi:

"Din görevlisi alımı... Bu yılın sonuna doğru 9 bin 500 alacağız inşallah. Bunun 6 bini imam 3 bini Kuran kursu öğretmeni 500'ü de müezzin olacak. Bu yılın sonuna doğru bir sınavımız var, din hizmetlerinde seviye belirleme sınavı. İlahiyat fakültesi ya da imam hatiplerimizden, ön lisanstan, yeni mezun olmuş kardeşlerimizde de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavımız Aralık ayında yapacağız. O sınavdan sonra alımlara başlayacağız inşallah."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bu yılın sonuna kadar 9 bin 500 din görevlisi alımı olacak.https://t.co/XAaEeqRbXq pic.twitter.com/e5GcGlFgWf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber