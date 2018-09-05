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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov: İran'daki zirve Suriye'de çözüm için bir fırsat

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, 7 Eylül'de İran'da gerçekleştirilecek Suriye zirvesinin çözüm için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

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Rusyanın Ankara Büyükelçisi Erkhov: İrandaki zirve Suriyede çözüm için bir fırsat

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Görüşmenin en önemli başlığı İdlib'deki gelişmelerdi.

Büyükelçi Aleksey Erkhov, 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak zirveyi işaret etti.

"Zirve kapsamında çözümün üretilmesi için mükemmel bir fırsat doğacaktır. Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır da, Türkiye'nin tek arzusunun, sivillerle militan grupların ayırt edilmesi olduğunu söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

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