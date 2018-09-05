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Irak'ın kuzeyine ve Hakkari kırsalına hava harekatı

Irak'ın kuzeyine ve Hakkari Yüksekova kırsalına düzenlenen hava harekatında terör örgütünün sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullandığı bölgeler imha edildi.

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Irakın kuzeyine ve Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Irak kuzeyi ile Hakkari Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. 

 


Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, hava harekatı
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