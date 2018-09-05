Irak'ın kuzeyine ve Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Irak kuzeyi ile Hakkari Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiştir. pic.twitter.com/Qp24w6dshr — TSK (@TSKGnkur) 5 Eylül 2018

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber